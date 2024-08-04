Dinas ESDM Teliti Kandungan Air dari Sumur Bor Viral di Sampang

SAMPANG - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur melakukan observasi lapangan di lokasi Semburan air sumur bor viral di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Kemudian, mengambil sampel air untuk dilakukan penelitian.

Pantauan di lokasi ada sekitar tiga orang tim dari ESDM yang mengambil sampel air untuk di uji dan diteliti di laboratorium. Gabril Tim Lapangan ESDM Provinsi Jawa Timur mengatakan, sempat ada kesulitan ketika mengambil sampel air.

"Tekanan air cukup tinggi sehingga sempat kesulitan kami untuk mengambil sampel air," ujarnya, Sabtu (3/8/2024)

Menurutnya, semburan air dari sumur bor tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah dia ditemukan. "Secara sekilas air dari sumur tersebut rasanya payau akan tetapi untuk memastikan isi kandungan air ini harus diteliti dulu," ujarnya.

Air sumur bor itu diambil sampelnya oleh tim ESDM untuk diteliti dan langsung dibawa ke provinsi. "Hasilnnya tidak langsung keluar melainkan diteliti dulu mungkin hasilnya bisa keluar dalam satu minggu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial video menayangkan semburan air keluar dari lokasi pengeboran sumur membuat heboh warga Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat 2 Agustus 2024.

Lokasi kejadian di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam tayangan video viral terlihat potongan video yang menunjukkan air muncul menjulang ke atas. Para warga berkerumun di sekitar lokasi untuk mengabadikan momen tersebut.



(Arief Setyadi )