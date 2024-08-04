Lahan di Bojonegoro Terbakar, Pasien dan Pengunjung RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Panik

BOJONEGORO – Peristiwa kebakaran lahan berlangsung di dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, di jalan Veteran Kota Bojonegoro, pada Minggu (4/8/2024).

Petugas dari dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Pemkab Bojonegoro, yang menerima laporan kejadian langsung mengerahkan mobil damkar ke lokasi kejadian.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Damkarmat Bojonegoro, Zainul Ma'arif mengatakan, jika pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 12.00 WIB, petugas sampai di lokasi 5 menit kemudian, karena lokasi kebakaran tak jauh dari kantor dinas damkarmat.

“Namun kejadian diperkirakan berlangsung sejak 11.45 WIB,” terangnya.