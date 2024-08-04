Basarnas Kesulitan Identifikasi Jumlah Penumpang Kapal Jolloro yang Tenggelam

TAKALAR - Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar menerjunkan Tim Basarnas menuju ke lokasi tenggelamnya kapal jolloro, di perairan Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/8/2024). Kapal tersebut mengangkut wisatawan

Namun sayang, belum diketahui berapa jumlah penumpang yang diangkut kapal nahas itu. Sebab, tidak ada manifest penumpang.

"Kapal nelayan yang melintas berhasil mengevakuasi beberapa penumpang ke Pelabuhan Boddie," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muhammad Arif Anwar.

Anwar menyebutkan, saat ini pihaknya belum mampu mengidentifikasi jumlah seluruh penumpang yang ada di atas kapal tersebut saat berlayar. "Saat ini, dari laporan tim kami di lapangan bahwa semua penumpang yang terlihat sudah dievakuasi, namun karena tidak ada manifest maka kami belum bisa memastikan kondisi seluruh penumpang," ujar Arif.

Adapun beberapa penumpang sudah dievakuasi ke pulau terdekat dari lokasi kejadian. "Beberapa penumpang yang selamat sudah berhasil dievakuasi," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak berwenang meminta seluruh penumpang yang dievakuasi agar dibawa ke Pelabuhan Boddie untuk menyamakan jumlah manifest yang sebenarnya. "Hingga saat ini Tim Basarnas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi masih adanya penumpang yang belum dievakuasi," ujar Arif.