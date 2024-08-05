Kasus Mpox Terus Melonjak, WHO Pertimbangkan Keadaan Darurat Internasional

LONDON - Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Minggu (4/8/2024) bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk membentuk komite ahli untuk memberikan saran tentang apakah wabah cacar monyet atau mpox yang sedang berkembang di Afrika harus dinyatakan sebagai keadaan darurat internasional. Seperti diketahui, sejak September lalu, kasus telah melonjak di Republik Demokratik Kongo karena jenis virus yang baru-baru ini terdeteksi di negara-negara Afrika di dekatnya.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan badan kesehatan PBB, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, pemerintah daerah, dan mitra meningkatkan respons mereka terhadap wabah tersebut.

"Namun, diperlukan lebih banyak pendanaan dan dukungan untuk respons yang komprehensif," kata Tedros di platform media sosial X.

"Saya sedang mempertimbangkan untuk membentuk komite darurat Peraturan Kesehatan Internasional guna memberikan saran kepada saya tentang apakah wabah mpox harus dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC),” lanjutnya.

PHEIC adalah peringatan tertinggi yang dapat dibunyikan WHO. Tedros, sebagai direktur jenderal WHO, dapat menyatakan keadaan darurat tersebut atas saran dari komite ahli di bidang tersebut.

"Virus ini dapat dan harus ditanggulangi dengan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang intensif termasuk pengawasan, keterlibatan masyarakat, pengobatan, dan penyebaran vaksin yang ditargetkan bagi mereka yang berisiko tinggi terinfeksi,” ungopa Tedros dalam pernyataan kepada jurnal Science.