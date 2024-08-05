Fakta-Fakta Bus Terjun ke Jurang di Puncak, Penumpang Ingin Berlibur di Villa

JAKARTA - Bus pariwisata kecelakaan tunggal yang mengakibatkan terjun ke dalam jurang sedalam delapan meter di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/8/2024). Kendaraan itu mengangkut puluhan penumpang.

Sejauh ini sudah ada beberapa fakta terkait kecelakaan tunggal tersebut, diantaranya;

1. 8 penumpang jadi korban.

Sebanyak delapan penumpang alami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini. Mereka yang mengalami luka-luka kini dilarikan ke rumah sakit terdekat.

"Delapan penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat," kata Kanit Gakkum Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya

2. Bus timpa rumah warga.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (3/8) pada pukul 05.00 WIB. Bus PO Radar Kasepuhan bernomor polisi DK-7359-AJ saat itu tengah melaju dari Taman Safari.

"(Bus) menuju ke arah Citeko, kondisi jalan menurun dan menikung tajam ke kiri. Setiba di lokasi, pengemudi kendaraan bus bergerak lurus membentur besi pembatas jalan," ungkap Rizky saat dikonfirmasi, Sabtu (3/8/2024)

Bus itu lantas terperosok menabrak rumah milik warga. Rizky mengatakan peristiwa itu merupakan kecelakaan tunggal.

"Terperosok menabrak rumah warga yang berada di sana," ungkap dia.