Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Warga Mendekat, Lokasi Semburan Air di Sampang Dipasang Garis Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |00:12 WIB
Cegah Warga Mendekat, Lokasi Semburan Air di Sampang Dipasang Garis Polisi
Sumur bor di Sampang, Madura yang menyemburkan air (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Lokasi sumur bor yang menyemburkan air setinggi 20 meter di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura kini diberi pagar pembatas dan garis polisi, Minggu (4/8/2024). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar warga tak mendekat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya.

Pantauan di lokasi aparat keamanan menjaga ketat dan mensterilkan lokasi dari aktivitas warga. Menurut Kapolsek Omben AKP Budi Nugroho, sumur bor itu sudah tidak mengeluarkan semburan lagi.

"Tidak ada semburan air ataupun gas sumur bor itu sudah benar-benar surut," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan lokasi tempat semburan air itu di sterilkan.

"Petugas melakukan pengaman awal dengan cara membuat pagar dan memasang police line agar tidak ada aktivitas disini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement