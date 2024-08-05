Cegah Warga Mendekat, Lokasi Semburan Air di Sampang Dipasang Garis Polisi

SAMPANG - Lokasi sumur bor yang menyemburkan air setinggi 20 meter di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura kini diberi pagar pembatas dan garis polisi, Minggu (4/8/2024). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar warga tak mendekat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya.

Pantauan di lokasi aparat keamanan menjaga ketat dan mensterilkan lokasi dari aktivitas warga. Menurut Kapolsek Omben AKP Budi Nugroho, sumur bor itu sudah tidak mengeluarkan semburan lagi.

"Tidak ada semburan air ataupun gas sumur bor itu sudah benar-benar surut," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan lokasi tempat semburan air itu di sterilkan.

"Petugas melakukan pengaman awal dengan cara membuat pagar dan memasang police line agar tidak ada aktivitas disini," katanya.