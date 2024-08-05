Puluhan Warga di Gowa Sulsel Keracunan Usai Santap Makanan Hajatan

SULSEL - Puluhan warga terpaksa dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) akibat mengalami gejala keracunan ringan hingga berat. Mereka umumnya mengalami pusing, sakit perut, dan mual hingga muntah.

Mereka mengalami hal tersebut setelah mengonsumsi daging ayam, acar hingga mie goreng di salah satu lokasi pesta hajatan di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Selain dilarikan rumah sakit, sebagian pasien keracunan juga dirawat di Puskesmas Pallangga.

Hingga Senin (5/8/2024) dini hari tercatat 24 pasien yang diduga keracunan menjalani perawatan intensif di IGD rumah sakit dan puskesmas. Dari 24 pasien tersebut, beberapa di antaranya adalah anak-anak dalam kondisi lemas.

Menurut Daeng Caya, salah seorang pasien keracunan, ia mengalami pusing, sakit perut, mual hingga buang air besar usai memakan ayam dan acar di pesta hajatan.

Aparat Polsek Pallangga yang menerima laporan keracunan makanan pun langsung mendatangi lokasi pesta hajatan dan mengamankan sejumlah sampel makanan untuk diteliti di laboratorium di Makassar. Polisi juga meminta keterangan pelaksana pesta hajatan untuk menyelidiki penyebab terjadinya keracunan.

(Arief Setyadi )