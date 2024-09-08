Belasan Warga di Bitung Keracunan Diduga Usai Santap Makanan Hajatan

BITUNG - Sebanyak 14 warga Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung terbaring lemah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Diduga keracunan usai menyantap makanan di acara hajatan.

Para korban langsung diberikan tindakan medis berupa cairan infus. Warga yang keracunan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Menurut salah seorang warga, Vanda, rata-rata warga mengeluh muntah dan sakit kepala setelah mengonsumsi hidangan makanan di sebuah acara hajatan di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.

Dokter IGD Rumah Sakit Budi Mulia, dr Meychelin mengatakan, korban yang diduga keracunan dirawat di IGD sebanyak 14 orang.

Sementara itu, Yules Geta, pihak yang menggelar acara hajatan merasa kaget dan tidak mengetahui terkait keracunan ini. Menurutnya, hidangan makanannya aman untuk dikonsumsi.

Diketahui, Dinas Kesehatan Kota Bitung akan melakukan tes sampel makanan dari acara hajatan tersebut. Untuk para korban, saat ini masih dalam perawatan intensif oleh tim medis.

(Arief Setyadi )