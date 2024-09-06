Advertisement
HOME NEWS JATENG

Satu Korban Keracunan Massal di Sragen Meninggal Dunia

Jum'at, 06 September 2024 |00:08 WIB
Satu Korban Keracunan Massal di Sragen Meninggal Dunia
Satu korban keracunan massal di Sragen meninggal dunia (Foto : Freepik)
A
A
A

SRAGEN – Satu korban kasus keracunan masal yang terjadi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Rabu 4 September 2024, meningal dunia. Korban adalah seorang nenek bernama Harsini (56), warga Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Sragen. 

Kepala Dinkes Kabupaten (DKK) Sragen Udayanti Proborini mengkonfirmasi adanya korban meninggal dunia dalam kasus keracunan masal yang diduga disebabkan oleh hidangan di acara selapanan bayi. Menurunya, kasus kematian itu merupakan kasus pertama dalam keracunan masal selama ia menjabat di Pemerintah Kabupaten Sragen.

"Di Kabupaten Sragen, sudah ada beberapa kali kasus keracunan. Namun tidak sampai ada yang meninggal. Ini betul-betul harus pengawasan yang lebih komprehensif lagi, dan bekerja sama dengan lintas sektor," kata Udayanti saat dihubungi awak media, Kamis (5/9/2024).

Udayanti menyebut bahwa korban sempat dirujuk ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro setelah menunjukkan tanda-tanda keracunan. Saat dirawat, kondisi korban terus memburuk, hingga tutup usia, Kamis pagi.

"Kami dengan pihak rumah sakit masih melakukan pelacakan kasus kematian pasien ini. Apakah pasien meninggal karena keracunan atau mungkin ada komorbid. Saat ini masih kita pastikan," tuturnya.

 

