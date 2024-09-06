Petaka Syukuran Pelantikan Anggota DPRD di NTT, 70 Orang Warga Keracunan Makanan

ALOR - Syukuran pelantikan Anggota DPRD NTT, Astria Blandina Gaidaka, di Kabupaten Alor berujung petaka. Sejumlah undangan yang hadir dalam hajatan tersebut mengalami keracunan makanan.

Sedikitnya, 70 warga Kecamatan Alor Barat Laut harus menjalani perawatan medis sepulang dari acara itu. Mereka mengalami mual dan muntah diduga karena keracunan makanan yang disantap saat acara.

Kapolres Alor, AKBP Supriadi Rahman mengungkapkan, para korban saat ini sedang dirawat di RSUD Alor dan dua puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Kokar dan Puskesmas Alor Kecil.

"Di Puskesmas Kokar, 13 orang rawat jalan, sedangkan 41 orang rawat nginap. Terdiri dari 5 laki-laki dewasa, 13 perempuan dewasa dan 23 orang anak-anak," ungkap Rahman, Jumat (6/9/2024).

AKBP Rahman menuturkan bahwa puluhan warga itu awalnya berangkat menuju Kampung Moepali Tengah, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, pada Kamis (5/9/2024) untuk mengikuti acara syukuran.