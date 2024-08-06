Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Kembalikan 80 Jenazah Warga Palestina yang Tewas dalam Serangan Militer ke Jalur Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |12:54 WIB
Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |12:54 WIB
Israel mengembalikan jenazah lebih dari 80 warga Palestina yang tewas dalam serangan militernya di Jalur Gaza (Foto: AP)
A
A
A

GAZA Israel mengembalikan jenazah lebih dari 80 warga Palestina yang tewas dalam serangan militernya di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 18 orang lagi pada Senin (5/8/20240.

Yamen Abu Suleiman, Direktur Layanan Darurat Sipil Palestina di Khan Younis di Gaza selatan, mengatakan tidak jelas apakah jenazah tersebut telah digali dari kuburan oleh tentara selama serangan darat, atau apakah mereka adalah tahanan yang telah disiksa dan dibunuh.

"Pendudukan tidak memberi kami informasi apa pun tentang nama, atau usia, atau apa pun. Ini adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Abu Suleiman.

Ia mengatakan jenazah tersebut akan diperiksa dalam upaya untuk menentukan penyebab kematian dan mengidentifikasi mereka, sebelum dimakamkan di kuburan massal di pemakaman dekat Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.

Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan Israel telah mengirim 89 jenazah dalam bentuk tulang-tulang dan jasad yang membusuk dengan cara yang tidak manusiawi.

Dilaporkan bahwa pasukan Israel telah mencuri 2.000 jenazah sejak 7 Oktober dari puluhan kuburan, yang mereka hancurkan selama serangan militer yang sedang berlangsung. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel tentang pengembalian jenazah tersebut.

 

