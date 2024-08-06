Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pilgub Sulsel, Abdul Rivai Ras Dinilai Berpotensi Jadi Poros Ketiga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:51 WIB
Pilgub Sulsel, Abdul Rivai Ras Dinilai Berpotensi Jadi Poros Ketiga
Laksda TNI Abdul Rivai Ras berpotensi bentuk poros ketiga di Pilgub Sulsel (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sejumlah nama mulai bermunculan menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024. Saat ini masih ada 4 parpol yang belum memutuskan siapa sosok yang bakal dicalonkan di antaranya Partai Golkar (14 kursi), PKS (7 kursi), Partai Gerindra (13 kursi), dan Partai Hanura (1 kursi).

Salah satu nama yang menjadi perbincangan untuk bisa maju ke Pilkada Sulsel 2024 yakni Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras yang Akrab disapa Bro Rivai. Perwira Tinggi TNI AL aktif bintang dua itu merupakan sosok putra bugis Sulsel asal Bone yang secara geopolitik sangat ideal.

Tokoh masyarakat Sulsel yang juga mantan Rektor Unhas, Idrus Paturusi mengatakan Bro Rivai salah satu figur yang tepat memimpin Sulsel karena dengan latar belakang militer dan mengenal wilayah maritim yang dominan di Sulsel. Dia pun berharap agar tak ada kotak kosong di Pilgub Sulsel. 

"Makin banyak pilihan tentu sangat bagus bagi masyarakat, guna memilih pemimpin di Pilgub Sulsel mendatang. Yang penting jangan ada kotak kosong," ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Bro Rivai menjadi perbicangan karena dikenal sebagai calon alternatif dan poros ketiga dalam kompetisi Pilgub Sulsel. Dia dinilai memiliki kapasitas sebagai perwira tinggi militer aktif, berpengalaman dalam birokrasi di pemerintahan, hingga memiliki nasionalisme yang tidak diragukan.

Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA menambahkan bahwa Bro Rivai merupakan sosok yang dapat diterima semua golongan di daerah tersebut. Sehingga, mudah dalam menyelesaikan persoalan yang akan muncul ke depan. 

Bro Rivai memiliki bobot yang kualifikasinya memenuhi syarat kultural kepemimpinan masyarakat Sulsel, di mana kualifikasi dimaksud kepemimpinan tegas dan berani yang terbentuk dari lingkungan kerjanya di institusi militer. Di sisi lain, jika Gerindra, Golkar, dan PKS berkoalisi, maka berpotensi akan ada tiga poros di Pilgub Sulsel. 

 

