Inovasi Entaskan Kemiskinan, Elly Lasut Raih Penghargaan PDA 2024

Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut saat meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 pada Kamis (8/8/2024) di Jakarta. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)

Jakarta-Bupati Talaud, Elly Engelbert Lasut meraih penghargaan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar oleh iNews Media Group pada Kamis (8/8/2024).

Acara ini digelar untuk memberikan penghargaan pada para pemimpin dan tokoh daerah yang dapat menginspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Elly Engelbert Lasut dinilai berhasil membangun infrastruktur untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Talaud. Kabupaten yang berbatasan dengan Filipina ini telah menetapkan sejumlah target untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya, tentunya dengan strategi pengentasan kemiskinan.

Usai menerima penghargaan, Elly menyatakan dirinya melakukan pemetaan wilayah sebelum melakukan terobosan untuk meningkatkan perekonomian di Talaud.

"Kita melihat kondisi dan keadaan masyarakat baik itu tantangan geografis maupun cuaca yang kemudian itu sangat berpengaruh pada Angka kemiskinan dan itulah yang kemudian kita mencarikan jalan keluarnya dah jalan keluarnya itu itu terintegrasi, " ucapnya.

Untuk keluar dari keterisolasian ia membangun sistem jaringan, yakni dengan membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Dengan terobosannya tersebut, Talaud berhasil meningkatkan kondisi masyarakat secara drastis.



