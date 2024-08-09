Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Didukung Perindo dan Demokrat, Pj Bupati Sukamara Bertarung di Pilkada 2024

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |23:03 WIB
Didukung Perindo dan Demokrat, Pj Bupati Sukamara Bertarung di Pilkada 2024
Cabup Kabupaten Sukamara Kaspinor dan Jondi Iskandar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan diusung bertarung pada pilkada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pengumuman tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Jakarta, pada Kamis 8 Agustus 2024 malam.
 
Dalam kesempatan ini, Partai Demokrat merekomendasi calon kepala daerah Kalteng yakni calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Barito Timur, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. Untuk Rekomendasi ke Sukamara diserahkan kepada Kaspinor-Jondi Iskandar. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan secara langsung oleh AHY di kantor DPP Partai Demokrat.

Calon Bupati Kabupaten Sukamara, Kaspinor mengatakan, dirinya serta Cawabup Jondi Iskandar sudah mendapatkan dua dukungan dari partai politik yakni Partai Perindo dan Partai Demokrat.

"Kami bersama dengan Cawabup Sukamara memenuhi undangan DPP Demokrat untuk mengambil rekomendasi atas pencalonan kami untuk maju di Pilkada 2024. Saya sendiri bukan dari parpol, dan Pak Jondi sendiri dari Partai Perindo yang juga dapat dukungan dari Demokrat," kata Kaspinor dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
