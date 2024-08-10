PDI Perjuangan Resmi Usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024!

MEDAN - PDI Perjuangan resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada Sumut 2024. Alasan PDI Perjuangan mengusung Edy Rahmayadi karena menilai Edy adalah sosok petarung.

PDI Perjuangan kini juga menganggap mantan Pangkostrad itu bagian dari keluarga PDI untuk menegakkan demokrasi di negeri ini yang mulai rusak.

Pengumuman resmi Edy Rahmayadi sebagai bakal calon PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024 itu, dilakukan Sabtu siang (10/8/2024) melalui apel satgas PDI Perjuangan Se-Sumatera Utara yang dihadiri ribuan massa Pdi Perjuangan serta pengurus pusat DPP PDI Perjuangan di lapangan astaka jalan Williem Iskandar Medan.

Surat penugasan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Edy Rahmayadi tersebut diserahkan langsung ketua pemenangan pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.

Selain menyerahkan surat tugas untuk maju di Pilkada Sumut, Edy Rahmayadi juga disematkan peci dan jaket partai sebagai pertanda kini merupakan keluarga dari partai bergambar banteng moncong putih itu.

"Saya mengajak semua warga Sumut untuk bersatu menegakkan demokrasi di negara ini, untuk memenangkan Pilkada Sumut 2024," kata Edy dalam sambutannya.