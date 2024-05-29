Pilkada Sleman, Ketua Baja Perindo Ikut Berebut Rekomendasi di PDI Perjuangan

SLEMAN - Ketua Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo DIY Fourista Handayanto ikut meramaikan bursa calon kepala daerah di PDI Perjuangan Sleman. Melalui partai kepala banteng itu, ia mendaftar sebagai calon wakil bupati.

Tato, sapaan akrabnya mengatakan alasan dirinya memilih PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Sleman karena partai ini memiliki kesamaan visi dengan Perindo yakni sama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM.

"Karena PDI dan Perindo itu memiliki visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan masyarakat, khususnya dari sisi UMKM," katanya ditemui usai menyerahkan formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan, Sleman, Selasa (28/05/2024).

Dia menganggap PDI Perjuangan selaras dengan tujuan pribadinya maupun di partai Perindo. Selain itu, lanjutnya, PDI Perjuangan dan Perindo juga sebelumnya sudah memiliki kedekatan saat berkoalisi di Pilpres 2024 lalu.

Disinggung soal alasannya maju di Kabupaten Sleman, dirinya mengaku sudah cukup familiar dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan di wilayah tersebut. Sehingga, nantinya jika terpilih ia akan lebih mudah memetakan program-program yang tepat untuk kemajuan daerah ini.

"Kebetulan saya caleg Perindo dan mayoritas suara saya ada di Sleman. Selain itu dulu waktu kuliah, KKN (kuliah kerja nyata) saya di Sleman, sehingga sudah cukup paham dengan kondisi yang ada di Sleman," paparnya.

Fourista mengatakan dirinya direncanakan akan dipasangkan dengan calon bupati Sleman, Danang Maharsa yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman. Adapun, Danang Maharsa merupakan politikus dari PDI Perjuangan Sleman.