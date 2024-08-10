Tawuran Antar Geng, Satu Tangan Gengster Putus Kena Bacok

PADANG - Tawuran antar geng di Kota Padang kembali terjadi, satu anggota geng berinisial FOF (16) dilarikan ke RSUP M. Djamil Padang akibat lengan tangan kiri putus dibacok lawan tawuran pada pukul 03.30 WIB, Sabtu (10/8/2024).

Kapolsek Lubuk Begalung Kompol Mochammad Rosidi, menjelaskan kejadian tersebut berawal ketika FOF bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dari kelompok Partai Rawang Junior Gabungan pergi dari rawang menuju ke simpang Lubuk Begalung (Lubeg) berjumlah 50 orang. Saat di dekat jembatan Malindo korban berpapasan dengan kelompok tawuran Timur Ogah Mundur (TOM) menggunakan sepeda motor juga berjumlah 50 orang.

“Kemudian korban bersama sama teman-temannya dikejar oleh kelompok tawuran TOM sehingga korban tersudut lalu dipukul oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit ke arah badan korban,” ujarnya.