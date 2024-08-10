Polantas Tangkap 7 Remaja Tawuran di Depok, Celurit hingga Parang Disita

DEPOK - Anggota Satlantas Polres Metro Depok menangkap tujuh remaja tanggung yang terlibat tawuran di Jalan Raya Juanda, Depok pada Jumat (9/8/2024) sore. Adapun penangkapan remaja tawuran dilakukan saat sedang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut.

"Saat petugas mengatur arus lalin, bersama warga mengamankan sejumlah anak terindikasi ingin melakukan aksi tawuran," kata Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi.

Multazam menjelaskan, bahwa sebanyak tujuh remaja dan barang bukti senjata tajam (sajam) hingga sepeda motor disita.

"Anak sekolah berkumpul di jembatan pelni diduga ingin melaksanakan tawuran karna sudah mengacungkan sajam di kejar oleh warga dan tertangkap oleh warga tujuh orang dengan barang bukti dua sajam, sebilah celurit dan sebilah parang, satu unit sepeda motor dan tiga buah HP," jelasnya.

Lebih lanjut, Multazam mengatakan tujuh remaja dan barang bukti diserahkan ke Mapolres Metro Depok untuk ditindaklanjuti.



(Awaludin)