INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bubarkan Aksi Tawuran, Polisi Amankan 4 Remaja Bersenjata Tajam 

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:49 WIB
Bubarkan Aksi Tawuran, Polisi Amankan 4 Remaja Bersenjata Tajam 
Polisi amankan pelaku tawuran di Bandarlampung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Tim gabungan Dit Samapta Polda Lampung dan Polresta berhasil membubarkan aksi tawuran yang dilakukan dua kelompok remaja di wilayah Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung. 

Dalam kegiatan penindakan tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di sekitar lokasi tersebut.

Peristiwa tawuran itu terjadi di Lapangan Baruna, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Panjang pada Minggu (25/8/2024) sekira pukul 03.00 Wib. 

Kasat Samapta Polresta Bandarlampung Kompol Sugeng Sumanto membenarkan terkait peristiwa tersebut. “Kita menerima informasi, ada dua kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di wilayah Panjang, kita langsung bergerak menuju lokasi,” ujar Sugeng. 

Sugeng menuturkan, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara remaja tawuran dengan petugas sampai ke pemukiman penduduk di sekitar lokasi, hingga akhirnya 4 orang remaja berhasil diamankan.

Adapun 4 remaja yang diamankan tersebut yakni IM (17), AK (18), LY (21) dan AR (17).

“Keempat remaja dan barang bukti selanjutkan kita bawa ke Polresta Bandarlampung dan diserahkan ke Piket Reskrim guna pengusutan lebih lanjut,” pungkasnya. 
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
