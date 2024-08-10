Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir dan Longsor Terjang Sejumlah Wilayah di Balikpapan, 1 Orang Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:05 WIB
Banjir dan Longsor Terjang Sejumlah Wilayah di Balikpapan, 1 Orang Terluka
Proses evakuasi korban banjir di Balikpapan, Kalimantan Timur (Foto: Dok BNPB/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan lebat mengguyur Kota Balikpapan sejak pukul 03.00 hingga 08.30 WITA Sabtu (10/8/2024) menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Hujan intensitas tinggi yang bersamaan dengan pasang air laut setinggi 2,2 meter pada pukul 08.20 WITA memperburuk kondisi, terutama di kawasan-kawasan rawan bencana.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya.

"Banjir melanda 15 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan, yakni Balikpapan Utara, Barat, Kota, Timur, Selatan, dan Tengah. Sementara itu, tanah longsor dilaporkan terjadi di empat kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Balikpapan Kota, Tengah, dan Selatan," ujarnya.

Muhari mengatakan, saat ini, satu orang dilaporkan mengalami patah kaki akibat bencana ini, namun data terkait korban lain dan kerugian material masih dalam pendataan.

BPBD Kota Balikpapan segera melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk memitigasi dampak, namun air banjir di sebagian besar wilayah terdampak masih belum surut dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 20-50 cm.

"Kondisi terkini meski cuaca mulai membaik, kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Banyak rumah dan fasilitas umum terendam air, namun akses komunikasi publik masih berjalan lancar. Tim gabungan juga sudah turun ke lapangan untuk membantu proses evakuasi serta melakukan pembersihan material pasca banjir dan longsor," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
