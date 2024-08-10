Dinkes Jabar Sebut Program Penyediaan Kondom Efektif Cegah Kehamilan di Usia Dini

BANDUNG - Rencana pemerintah menyediakan alat kontrasepsi atau kondom bagi pelajar sekolah terus menuai pro dan kontra. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat pun angkat bicara memberikan penjelasan terkait program yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 itu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendali Penyakit (P2P) Dinkes Jabar, Rochady mengatakan, alat kontrasepsi yang diberikan kepada para pelajar tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menunda kehamilan pasangan yang menikah di usia dini.

"Karena alasan ekonomi dan lain sebagainya, banyak anak-anak lulus SD, SMP, SMA tidak bisa melanjutkan pendidikan, terpaksa menikah di usia muda (pelajar). Sehingga, dengan mengakses alat kontrasepsi supaya dapat menunda kehamilan," kata Rochady, Jumat (9/8/2024).

Rochady menilai, hamil di usia dini memiliki faktor resiko yang tinggi tehadap kematian ibu dan bayinya.

"Jadi, maksud kita itu bukan untuk melegalisasi hal tersebut (penggunaan alat kontrasepsi bagi usia pelajar). Karena bagaimanapun, hal tersebut adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama," ucapnya.