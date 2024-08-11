Cagub NTB Umi Rohmi Ajak Warga Gemar Olahraga

MATARAM - Bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuat heboh arena Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram Minggu pagi (11/8/2024). Politisi Partai Perindo itu sontak menjadi pusat perhatian pengunjung CFD saat bersepeda bersama ratusan relawan Rohmi-Firin.



Kegiatan bersepeda itu berlangsung dari depan Islamic Center Hubbul Wathon hingga Teras Udayana yang merupakan pusat bermain. Umi Rohmi sapaan karibnya tidak henti menebar senyum. Sesekali dia menerima permintaan masyarakat yang ingin ber swa foto bersamanya.

Usai bersepeda, Umi Rohmi pun mengikuti kegiatan senam tera bersama Senam Tera Indonesia (STI) NTB. Tampak para ibu-ibu berjilbab merah dan bapak-bapak melakukan senam tera bersama Umi Rohmi.

"Kita harus gemar berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Kita terus bergerak dan bersemangat," ujar Umi Rohmi.

Dia juga menyempatkan diri menyapa para pedagang di area CFD tersebut. Pasangan Rohmi-Firin yang dikenal dengan Jilbab Hijau itu pun kembali menyapa warga di lokasi. "Go go go jilbab hijau. Rohmi - Firin menang," teriak sejumlah orang yang disambut ucapan terimakasih dari Umi Rohmi.





Dalam kesempatan itu juga dibagikan sejumlah doorprize untuk ibu-ibu. Ketua Pengurus Senam Tera Indonesia (STI) NTB Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menyambut positif kehadiran Umi Rohmi yang ikut meramaikan kegiatan Senam Tera Indoneska.

Dia menilai itu merupakan salah satu bentuk komitmen calon pemimpin terhadap olahraga di NTB. Lagipula, NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-VIII.

Anggota DPD RI dua periode itu mengatakan perlu perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah untuk mendukung Induk Organisasi Olahraga (Inorda) di NTB.