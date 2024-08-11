Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Setelah Jadi Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Jadi Warga Mana?

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |19:45 WIB
Setelah Jadi Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Jadi Warga Mana?
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SOLO - Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kemungkinan tidak lagi terdaftar sebagai warga Solo, Jawa Tengah, saat Pilkada 2024. Namun demikian, Gibran sejauh ini masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Semen (DPS) Kota Solo.

Ketua KPU Bambang Christanto mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan kepada pihak KPU jika dirinya akan pindah domisili. Hal tersebut disampaikan Gibran saat KPU mengelar Coklit beberapa waktu lalu. 

“Ya dulu sempat menyampaikan kalau mau pindah saat coklit dulu,” bebernya. 

Namun demikian, Bambang menyebut bahwa Gibran dan istinya, Selvi Ananda masih tercatat sebagai DPS Kota Solo. “Sampai saat ini beliau masih tercatat sebagai DPS di Kota Solo. Belum ada keterangan pindah dari beliau atau keluarganya,” ungkap Bambang. 

KPU Kota Solo sendiri telah menetapkan 445.362 orang sebagai DPS di Pilkada Kota Solo 2024. Kepastian Gibran sebagai warga Solo atau tidak bisa dilacak saat KPU merilis Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pertengahan September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/611/3117379/viral_wapres_gibran_bagikan_skincare_gratis_untuk_siswa_di_sekolah_ternyata_ini_manfaatnya-rg0Z_large.jpg
Viral Wapres Gibran Bagikan Skincare Gratis untuk Siswa di Sekolah, Ternyata Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/612/3078844/potret_gibran_rakabuming_pakai_seragam_loreng_disebut_mirip_hyun_bin-5CvE_large.jpg
Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076642/gibran-FWOX_large.jpg
Gibran Gagah dengan Beskap saat Pelantikan, Didampingi Selvi Ananda Anggun Berkebaya Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3069025/gibran-AovT_large.jpg
Relawan Mas Gibran Gelar Aksi Sosial di Jakarta, Sasar Ojol dan Warga Kurang Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060453/rocky_gerung-RD1g_large.jpeg
Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi Tuding Gibran Rutin Terima Setoran Uang dari Menteri Setiap Sabtu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/612/2994158/ubah-profil-picture-di-instagram-paras-gibran-rakabuming-raka-disebut-mirip-kim-soo-hyun-YE0BdE9c6a.jpg
Ubah Profil Picture di Instagram, Paras Gibran Rakabuming Raka Disebut Mirip Kim Soo Hyun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement