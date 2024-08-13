Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 13 Agustus: Perang Soviet Vs Polandia Pecah hingga Pembangunan Tembok Berlin

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |05:08 WIB
Peristiwa 13 Agustus: Perang Soviet Vs Polandia Pecah hingga Pembangunan Tembok Berlin
Tembok Berlin. (Foto: Ist/Wikipedia)
BERBAGAI peristiwa bersejarah dan penting terjadi setiap harinya di seluruh belahan dunia, termasuk pada tanggal 13 Agustus. Okezone merangkum sejumlah kejadian itu, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

1920 – Perang Soviet dengan Polandia

Perang antara pasukan Soviet dengan Polandia pada 13 Agustus 1920 disebut juga sebagai awal pertempuran Warsawa di Polandia. Berperang selama 13 hari, pasukan Polandia akhirnya mengalahkan pasukan Soviet.

1961 – Pembangunan Tembok Berlin

Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh Pemerintah Jerman Timur.

Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti-kendaraan.

1960 – Republik Afrika Tengah Merdeka

Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada 13 Agustus 1960. Dahulu Republik Afrika Tengah bernama Ubangi-Shari.

Negara ini berbatasan dengan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun.

 

Halaman:
1 2
      
