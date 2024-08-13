Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asosiasi Pedagang Tolak Zonasi Larangan Rokok 200 Meter dari Sekolah, Ini Alasannya

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |23:45 WIB
Asosiasi Pedagang Tolak Zonasi Larangan Rokok 200 Meter dari Sekolah, Ini Alasannya
Pedagang
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah asosiasi pedagang yang terdiri dari pedagang pasar, UMKM, serta ritel dan koperasi bersama-sama dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaa nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mereka menolak peraturan tersebut memiliki berbagai aturan diskriminatif terkait penjualan produk tembakau.

Diantara klausul yang paling banyak disoroti dalam PP Kesehata ntersebut ialah Pasal 434 yang mengatur tentang larangan penjualan rokok dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak,larangan penjualan rokok eceran,serta larangan pemajangan produk tembakau di tempat berlalu lalang. Aturan ini dinilai dapat membawa dampak negatif bagi keberlangsungan berbagai sektor usaha yang berhubungan langsung dengan industri tembakau.

"Aturan ini tidak hanya berdampak kepada pedagang ritel,tapi juga kepada karyawan dan tenaga kerjanya. Total kerugian kami bisa mencapai Rp21 triliun per tahun jika PP28/2024 ini dijalankan,"kata 
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia(HIPPINDO),Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, larangan tempat pemajangan produk tembakau di tempat berlalu lalang menuai kebingungan lantaran biasanya produk yang memerlukan pengawasan ekstra saat pembelian itu diletakkan di belakang kasir agar tidak dapat diakses secara langsung oleh konsumen dan harus dibantu penjaga toko yang akan mengecek usia pembeli. 

Namun, pada Pasal 434 Ayat 1 Huruf D justru melarang hal tersebut tanpa memberikan detail yang jelas tentang lokasi yang dimaksud. Budihardjo juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera menemui Kementerian Kesehatan untuk membuka diskusi terkait PP 28/2024 yang masih minim partisipasi publik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185098//ranperda_kawasan_tanpa_rokok-kGOr_large.jpg
Bapemperda Akui Ranperda KTR DKI Jakarta Sulit Diimplementasikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183794//vape-K2p8_large.jpg
Vape Tingkatkan Risiko Kanker Paru, Gen Z Baca Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178117//rokok-KBG5_large.jpg
Rokok Ilegal Tak Hanya Bisa Diberantas dengan Menahan Kenaikan Tarif Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177270//pemerintah-2ewW_large.jpg
Pansus KTR Masukkan Aturan Larangan Jual Rokok Dekat Sekolah Radius 200 Meter di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247//andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176305//rokok-9UXZ_large.jpg
Gawat! 15 Juta Remaja Sudah Pakai Vape, Usianya13 Sampai 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement