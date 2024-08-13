Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ungkap Kesulitan Padamkan Kebakaran Manggarai, Damkar: Kendalanya Padat Hunian

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:18 WIB
Ungkap Kesulitan Padamkan Kebakaran Manggarai, Damkar: Kendalanya Padat Hunian
Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Manggarai (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto menyebutkan, petugas masih berjibaku memadamkan api di perumahan padat penduduk di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Api belum dinyatakan padam lantaran petugas masih melakukan proses pendinginan.

"Memang kendalanya padat hunian, awal, terus titik air juga yang di Minangkabau tadi debitnya kecil sehingga kita harus masuk di pintu air," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang membakar rumah-rumah warga di RW 06 dan RW 12 tersebut. Selain kawasan padat penduduk yang berupa gang-gang kecil, titik air pun sulit untuk didapatkan.

Petugas, kata dia, harus membendung air terlebih dahulu di kali kawasan Minangkabau, hanya saja air pun belum mencukupi untuk memadamkan api. Alhasil, petugas harus mengambil air dari Pintu Air Manggarai yang lokasinya cukup jauh dari titik api.

"Awal kita sumber air ada di Minangkabau dan debitnya memang kecil dan kita harus bendung supaya ada embung air. Sampai saat ini masih dilakukan pendinginan, belum betul-betul dinyatakan padam," katanya.

 

