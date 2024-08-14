Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina Diselidiki Atas Pembunuhan Seorang Pria saat Kerusuhan

Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina diselidiki atas pembunuhan seorang pria oleh polisi selama kerusuhan (Foto: AP)

DHAKA – Penyelidikan pembunuhan telah dibuka terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina atas pembunuhan seorang pria oleh polisi selama kerusuhan. Enam tokoh penting lainnya dalam pemerintahan sebelumnya juga sedang diselidiki setelah kerusuhan mematikan selama berminggu-minggu di ibu kota Dhaka.

Hasina mengundurkan diri awal bulan ini lalu karena banyaknya desakan dan melarikan diri ke negara tetangga India. Hanya beberapa jam setelah kasus diajukan terhadapnya, dia menyerukan penyelidikan atas protes yang menyebabkan pengunduran dirinya.

Dalam pernyataan publik pertamanya sejak dia meninggalkan negara itu, dia meminta mereka yang terlibat untuk diidentifikasi dan dihukum sebagaimana mestinya.

Lebih dari 400 orang tewas dalam demonstrasi mahasiswa selama berminggu-minggu yang berpuncak pada tuntutan terhadap Hasina. Banyak dari mereka ditembak oleh polisi, atas perintahnya.

Mamun Mia, seorang pengacara yang mengajukan kasus terhadap mantan perdana menteri atas nama warga negara, mengatakan pengadilan di Dhaka telah memerintahkan polisi untuk menerima kasus pembunuhan terhadap terdakwa.

Ini adalah langkah pertama dalam penyelidikan kriminal berdasarkan hukum Bangladesh. Sebelumnya, Pengusaha Amir Hamza mengajukan kasus pembunuhan tersebut pada Juli lalu, setelah seorang pedagang kelontong lokal bernama Abu Saeed ditembak di kepala saat menyeberang jalan.

Menurut BBC Bangla, ia mengatakan kepada pengadilan bahwa pada tanggal 19 Juli, para mahasiswa mengadakan protes damai, menuduh polisi telah menembaki massa tanpa pandang bulu.