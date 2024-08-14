Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 14 Agustus: Jepang Menyerah Tanpa Syarat pada Sekutu

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |05:09 WIB
Peristiwa 14 Agustus: Jepang Menyerah Tanpa Syarat pada Sekutu
Jepang menyerah pada sekutu (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 Agustus. Di antaranya, Jepang menyerah pada sekutu.

Sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung:

2013 - Pemerintah Mesir Umumkan Darurat Nasional

Pemerintah Mesir mengumumkan keadaan darurat nasional pasca-tewasnya ratusan pengunjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi yang terkudeta akibat serangan aparat keamanan.

1947 - Pakistan Deklarasi Kemerdekaannya dari Britania Raya

Tepat pada 14 Agustus 1947, Pakistan mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Britania Raya dan bergabung dengan Negara-Negara Persemakmuran.

1945 - Jepang menyerah kepada Sekutu

