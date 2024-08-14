Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi Siang Ini, Tinggi Kolom Letusan 800 Meter

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi, Rabu (14/8/2024) siang. Dilaporkan letusan terjadi sebanyak dua kali.

Laporan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, letusan terjadi 2 kali selama pukul 06.00-12.00 Wita, dengan tinggi kolom letusan hingga 800 meter di atas puncak kawah.

"Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal, tinggi sekitar 500-800 meter dari puncak," ungkap Kepala PGA Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef S Mboro.

Terekam di seismogram, letusan beramplitudo maksimum 8,8 mm dalam durasi paling lama 6 menit 50 detik. "2 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 7,4-8,8 mm, dan lama gempa 212-410 detik," ucapnya.

Gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-II. Teramati kolom letusan condong ke arah Barat Daya dan Barat.

Pada periode ini terjadi pula 1 kali gempa hembusan beramplitudo 5,9 mm, durasi 26 detik. Sebanyak 2 kali gempa harmonik beramplitudo maksimum 3,7 mm dalam durasi 165-334 detik.

Sebanyak 5 kali gempa vulkanik dangkal beramplitudo maksimum 6,6 mm, durasi 9-11 detik. Juga 4 kali gempa vulkanik dalam beramplitudo maksimum 34,7 mm, S-P 1-1,5 detik, dalam durasi 12-15 detik. Selain itu, lanjutnya, terjadi 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2,9 mm, S-P 22,5 detik, dalam durasi 79 detik.