INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

45 Anggota DPRD Solo Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |14:10 WIB
45 Anggota DPRD Solo Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
Pelantikan anggota DPRD Solo periode 2024-2029 (Foto: R August/Okezone)
A
A
A

SOLO - Sebanyak 45 anggota DPRD Solo terpilih periode 2024-2029 pada Pemilu 2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan di Gedung Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Solo, Rabu (14/8/2024). 

Mereka mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan penyematan lencana oleh Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. 

Dalam prosesi ini juga ditunjuk Ketua DPRD Kota Solo periode 2019-2024, Budi Prasetyo ditunjuk sebagai pimpinan sementara hingga terbentuknya pimpinan definitif. 

"Pelantikan Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian, juga sampai nanti terbentuknya pimpinan definitif kan yang sekarang ini menjadi tugas kami pimpinan sementara," ujar Budi setelah pelantikan.

Budi menjelaskan, salah satu tugas pemimpin sementara dalam waktu dekat adalah membentuk fraksi-fraksi. Ia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan wakil pimpinan sementara dan sekwan untuk mengatur jadwal tersebut.

"Kami juga akan segera memproses atau memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif," kata dia.

 

