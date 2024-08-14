Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sepeda Motor Hantam Truk Parkir di Bojonegoro, 1 Tewas

Dedi Mahdi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |00:07 WIB
Sepeda Motor Hantam Truk Parkir di Bojonegoro, 1 Tewas
Ilustrasi
A
A
A

BOJONEGORO - Peristiwa kecelakaan maut kembali berlangsung di Jalan Raya penghubung Bojonegoro -Babat Lamongan, turut Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Bojonegoro, pada Senin (13/8/2024).

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Bojonegoro Ipda Septian mengatakan, jika berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP), kejadian yang berlangsung pada pukul 7.30 wib tersebut bermula, saat kendaraan truk Hino yang dikemudikan oleh MF (36), warga Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, sedang parkir di jalur sebelah utara dengan sisi menghadap ke timur.

“Saat kendaraan terparkir tersebut, roda sebelah kanan berada di badan jalan sedangkan roda sebelah kiri berada di bahu jalan,” terang Kanit Gakkum, selasa (13/8/24).

Pada saat yang sama atau searah, dari arah belakang berjalan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikendarai oleh A.N, warga Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Jawa-Tengah.

“Karena jarak sudah dekat dan pengemudi kendaraan Truck Hino Box parkir tidak pada tempatnya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, motor menghantam bodi truk bagian belakang,” tambahnya.

Akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Yamaha N-Max mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di TKP. Kasus kecelakaan maut ini, kini masih ditangani petugas Satlantas Polres Bojonegoro.

(Khafid Mardiyansyah)

      
