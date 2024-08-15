Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Demokrat Usung Pasangan Imam Kurniawan - Nawatsara di Pilkada Tojo Una-Una Sulteng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:15 WIB
Demokrat Usung Pasangan Imam Kurniawan - Nawatsara di Pilkada Tojo Una-Una Sulteng
Demokrat Usung Pasangan Kurniawan Lahay - Nawatsara Panjili/Okezone
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Demokrat secara resmi memberikan surat rekomendasi terhadap pasangan Kurniawan Lahay - Nawatsara Panjili dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dalam Pilkada 2024. Surat rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY berharap, setelah surat rekomendasi diterima, pasangan yang diusung bisa langsung menyusun strategi untuk kemenangannya di wilayah mereka berkontestasi.

"Selamat ya, selamat," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis sore (15/8/2024).

AHY berharap, pasangan yang telah ditunjuk agar segera bisa menyusun langkah-langkah taktis berikutnya.

"Para kandidat bisa segera menyusun langkah-langkah taktis  berikutnya untuk bisa mendaftarkan diri ke KPUD masing," ujarnya.

"Dan pada saatnya berlayar dan menjalankan kampanye dan Insya Allah bisa mendapatkan kemenangan," tutup AHY.

 

Halaman:
1 2
      
