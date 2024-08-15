Survei Pilkada Mamberamo Tengah: Lepianuz Zine Kogoya Unggul Head to Head dari Yonas Kenelak

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengeluarkan hasil survei terkait Pilkada 2024 di Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Hasil survei menunjukkan nama Lepianus Zine Kogoya unggul dalam berbagai simulasi survei.

Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis mengatakan, dalam pertanyaan terbuka jika Pilkada digelar saat ini maka keterpilihan Lepianus Zine Kogoya sangat tinggi di Mamberamo Tengah. Lepianus Zine Kogoya unggul jauh dari kandidat calon bupati lainnya .

Togu menyatakan, pada survei tingkat elektabilitas berdasarkan pertanyaan top of mind Calon Bupati Mamberamo Tengah periode 2024-2029, Lepianus Zine Kogoya berada di posisi tertinggi dengan 25.3 persen. Kemudian, Yonas Kenelak 20.6 persen, Mesir Jikwa 11,6 persen, Berius Kogoya 10,7 persen, Itaman Thago 6,1 persen, Leonar Doga 5,1 persen, dan Eremen Yogosam 3.4 persen.

“Selain itu, nama lainnya seperti Hengki Dani Yikwa ,Amar Pagawak, Onny Bernie Pagawak elektabilitanya di bawah 2 persen, dan yang belum menentukan pilihan dengan sebanyak 12,2 persen,” ucap Togu dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dalam simulasi dengan tertutup disodorkan 8 daftar nama tokoh bakal calon bupati, dengan pertanyaan jika Pilkada diadakan saat ini tokoh mana yang akan bapak/ibu pilih? Hasilnya nama Lepianus Zine Kogoya mendapat dukungan terbanyak mencapai 26,3 persen. Disusul Eremen Yogosam 17,2 persen, Mesir Yikwa 13,1 persen, Yonas Kenelak 12,7 persen, Berius Kogoya 7,2 persen, Aruam Pagawak 3,7 persen, Itaman Thiago 3,2 persen, Leonar Doga 3,1 persen, dan tidak memilih sebanyak 13,5 persen

Sementara itu, lanjut Togu, juga dilakukan simulasi menyodorkan 4 daftar nama tokoh bakal calon bupati,dengan pertanyaan tertutup jika Pilkada digelar saat ini tokoh mana yang akan bapak/ibu pilih? Hasil Survei menunjukan bakal calon Bupati Lepianus Zine Kogoya mendapat dukungan 32,7 persen, Mesir Yikwa 27,2 persen, Eremen Yogosam 17,7 persen, Yonas Kenelak 12,6 persen, dan tidak memilih sebanyak 9,8 persen.

Lebih lanjut, dalam simulasi head to head antar-nama bakal calon Bupati Mamberamo Tengah saat berhadapan dengan Yonas Kenelak maka Lepianus Zine Kogoya unggul 46,4 persen. Disusul Yonas Kenelak 30,7 persen, kemudian 22,9 persen yang belum memutuskan atau tidak menjawab.