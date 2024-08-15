Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Mamberamo Tengah: Lepianuz Zine Kogoya Unggul Head to Head dari Yonas Kenelak

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:12 WIB
Survei Pilkada Mamberamo Tengah: Lepianuz Zine Kogoya Unggul <i>Head to Head</i> dari Yonas Kenelak
LPKI merilis survei Pilkada Mamberamo Tengah 2024. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengeluarkan hasil survei terkait Pilkada 2024 di Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Hasil survei menunjukkan nama Lepianus Zine Kogoya unggul dalam berbagai simulasi survei.

Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis mengatakan, dalam pertanyaan terbuka jika Pilkada digelar saat ini maka keterpilihan Lepianus Zine Kogoya sangat tinggi di Mamberamo Tengah.  Lepianus Zine Kogoya unggul jauh dari kandidat calon bupati lainnya .

Togu menyatakan, pada survei tingkat elektabilitas berdasarkan pertanyaan top of mind Calon Bupati Mamberamo Tengah periode 2024-2029, Lepianus Zine Kogoya berada di posisi tertinggi dengan 25.3 persen. Kemudian, Yonas Kenelak  20.6 persen, Mesir Jikwa 11,6 persen, Berius Kogoya  10,7 persen, Itaman Thago 6,1 persen, Leonar Doga 5,1 persen, dan Eremen Yogosam 3.4 persen.

“Selain itu, nama lainnya seperti Hengki Dani Yikwa ,Amar Pagawak, Onny Bernie Pagawak elektabilitanya di bawah 2 persen, dan yang belum menentukan pilihan dengan sebanyak 12,2 persen,” ucap Togu dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dalam simulasi dengan tertutup disodorkan 8 daftar nama tokoh bakal calon bupati, dengan pertanyaan jika Pilkada diadakan saat ini tokoh mana yang akan bapak/ibu pilih? Hasilnya nama Lepianus Zine Kogoya mendapat dukungan terbanyak mencapai 26,3 persen. Disusul Eremen Yogosam 17,2 persen, Mesir Yikwa 13,1 persen, Yonas Kenelak 12,7 persen, Berius Kogoya 7,2 persen, Aruam Pagawak 3,7 persen, Itaman Thiago 3,2 persen, Leonar Doga 3,1 persen, dan tidak memilih sebanyak 13,5 persen

Sementara itu, lanjut Togu, juga dilakukan simulasi menyodorkan 4 daftar nama tokoh bakal calon bupati,dengan pertanyaan tertutup jika Pilkada digelar saat ini tokoh mana yang akan bapak/ibu pilih? Hasil Survei menunjukan bakal calon Bupati Lepianus Zine Kogoya mendapat dukungan 32,7 persen, Mesir Yikwa 27,2 persen, Eremen Yogosam 17,7 persen, Yonas Kenelak 12,6 persen, dan tidak memilih sebanyak 9,8 persen.

Lebih lanjut, dalam simulasi head to head antar-nama bakal calon Bupati Mamberamo Tengah saat berhadapan dengan Yonas Kenelak maka Lepianus Zine Kogoya unggul 46,4 persen. Disusul Yonas Kenelak 30,7 persen, kemudian 22,9 persen yang belum memutuskan atau tidak menjawab.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement