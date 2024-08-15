Melihat Lebih Dekat Kampung Haji, Hunian untuk Warga Korban Bencana di Sukabumi

JAKARTA- Warga korban bencana tanah bergerak di Kampung Gunungbatu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, kini bisa bernafas lega. Pasalnya BPKH memberikan bantuan hunian tetap sebanyak 129 unit untuk 180 kepala keluarga.

Hunian tersebut telah rampung dibangun dan siap huni serta terintegrasi bagi penyintas bencana tanah bergerak. Proses pembangunan hunian tetap seluas 5 hektar telah dimulai 2023 dan pada Rabu (14/8) hunian tetap yang diberi nama Kampung Haji BPKH diresmikan dan diserahkan kepada warga penerima manfaat oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

“Kami berharap Kampung Haji BPKH ini dapat menjadi berkah bagi penghuninya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,” ujar Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Kamis (15/8/2024).

“Kampung Haji diharapkan tidak hanya menjadi kawasan hunian, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang telah dilengkapi dengan masjid, taman, miniatur Kakbah dan pengelolaan sumber air bersih,” terangnya.

Fadlul menegaskan bahwa pelaksanaan Program Kemaslahatan BPKH tidak menggunakan dana setoran awal haji dari masyarakat untuk melaksanakan Program Kemaslahatan.