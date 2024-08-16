Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sejumlah Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi Undip Diduga Keracunan Makanan Katering

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |02:21 WIB
Sejumlah Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi Undip Diduga Keracunan Makanan Katering
Sejumlah mahasiswa baru Undip diduga keracunan makanan katering (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Sejumlah mahasiswa baru sekolah vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang diduga mengalami keracunan. Mereka menderita diare yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

“Presentasenya (jumlah pastinya) berapa kami juga belum tahu, karena infonya baru ada pagi tadi (Kamis),” ungkap Kepala Bidang Sospol BEM Sekolah Vokasi Undip Hanendito Bagas kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dia membenarkan banyak di antara peserta itu mengeluh diare dan melapor dari berbagai jurusan. Dia juga membenarkan adanya pergantian menu makanan, dari katering ke makanan restoran cepat saji.

“Yang kemarin itu (sebelumnya) katering, sekarang sudah diganti hokben (Hoka Bento),” lanjut dia.

Mereka yang diduga keracunan, saat kegiatan pendidikan karakter yang dimulai sejak Rabu 14 Agustus 2024 atau hari pertama. Hari ini, adalah hari kedua. Mereka yang diduga keracunan hingga diare itu yang mengikuti di Kampus Erlangga, Kota Semarang. Mereka langsung dilarikan ke RS Roemani, yang jaraknya tak terlampau jauh dari Kampus Pleburan.

“Katanya mayoritas teman-teman SV (Sekolah Vokasi), tapi kami belum tahu persis datanya, berapa banyak yang masuk rumah sakit,” ujarnya.  

Saat ini pihaknya akan menghimpun data mereka yang diduga keracunan, kemudian mencari keterangan lebih lanjut mengenai apa penyebabnya. Info awal, mereka menyantap makan siang katering yang disediakan panitia berupa menu nasi ayam.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176551//rektor_mnc_university_dendi_pratama-AmBs_large.jpg
Pesan Rektor MNC University ke Mahasiswa Baru: Harus Adaptif dan Cepat Hadapi Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174184//program_makan_bergizi_gratis-aDhw_large.jpg
Komisi II DPR Usulkan Pelibatan Aktif Pemda dalam Program MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement