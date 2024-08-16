Sejumlah Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi Undip Diduga Keracunan Makanan Katering

SEMARANG – Sejumlah mahasiswa baru sekolah vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang diduga mengalami keracunan. Mereka menderita diare yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

“Presentasenya (jumlah pastinya) berapa kami juga belum tahu, karena infonya baru ada pagi tadi (Kamis),” ungkap Kepala Bidang Sospol BEM Sekolah Vokasi Undip Hanendito Bagas kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dia membenarkan banyak di antara peserta itu mengeluh diare dan melapor dari berbagai jurusan. Dia juga membenarkan adanya pergantian menu makanan, dari katering ke makanan restoran cepat saji.

“Yang kemarin itu (sebelumnya) katering, sekarang sudah diganti hokben (Hoka Bento),” lanjut dia.

Mereka yang diduga keracunan, saat kegiatan pendidikan karakter yang dimulai sejak Rabu 14 Agustus 2024 atau hari pertama. Hari ini, adalah hari kedua. Mereka yang diduga keracunan hingga diare itu yang mengikuti di Kampus Erlangga, Kota Semarang. Mereka langsung dilarikan ke RS Roemani, yang jaraknya tak terlampau jauh dari Kampus Pleburan.

“Katanya mayoritas teman-teman SV (Sekolah Vokasi), tapi kami belum tahu persis datanya, berapa banyak yang masuk rumah sakit,” ujarnya.

Saat ini pihaknya akan menghimpun data mereka yang diduga keracunan, kemudian mencari keterangan lebih lanjut mengenai apa penyebabnya. Info awal, mereka menyantap makan siang katering yang disediakan panitia berupa menu nasi ayam.