Sultan Kutai Kartanegara Tak Diundang Upacara HUT Ke-79 RI di IKN: Biasa Saja

KUTAI KARTENEGARA - Di bawah langit biru yang cerah di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), pejabat dan rombongan orang-orang penting berkumpul bersama untuk menyaksikan terbentuknya sejarah baru di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 2024.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara Hari Ulang Tahun RI tidak diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melainkan dilaksanakan di Provinsi Kaltim, lokasi Ibu Kota Negara yang baru, bernama Ibu Kota Nusantara.

Kawasan Ibu Kota Nusantara yang telah lama disiapkan sebagai pusat pemerintahan masa depan Negara Indonesia, kini menjadi saksi dari momen bersejarah itu. Bahkan, Presiden Joko Widodo hadir bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bersama mereka, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, dan pimpinan lembaga negara lainnya turut serta menyaksikan upacara yang penuh makna ini. Semua hadir menandai pentingnya peristiwa bersejarah di Hari Kemerdekaan ke-79 RI.