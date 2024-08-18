Pemancing Dilaporkan Tenggelam Terseret Laut Selatan Malang, Lokasinya Berdekatan Hilangnya WNA Swiss

MALANG - Tim gabungan melakukan pencarian seorang pemancing yang dilaporkan hilang di laut selatan Malang. Pemancing itu awalnya tengah memancing di Pantai Tanjung Sirap, Malang, yang masih satu kompleks dengan lokasi kejadian mahasiswa asing Universitas Brawijaya (UB), Jana Olivia Soland asal Swiss hilang digulung ombak hingga sekarang tak ditemukan jasadnya.

Korban diketahui bernama Alfin Nurhidayah, warga Dusun Pasar Pon RT 26 RW 6 Desa Banjarjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang tengah memancing bersama empat orang temannya pada Sabtu pagi (17/8/2024).

Kapolsek Bantur AKP Sutadi membenarkan informasi adanya pemancing yang tenggelam tergulung ombak di pantai selatan, pada Sabtu siang (17/8/2024). Dimana pihaknya menerima informasi tersebut pada pukul 12.00 WIB, telah terjadi seseorang yang tenggelam saat memancing.

"Satu orang yang dilaporkan terseret arus laut saat sedang memancing," ucap Sutadi, dikonfirmasi pada Minggu pagi (18/8/2024).

Awalnya korban sedang memancing bersama empat orang temannya, mereka tiba di Pantai Tanjung Sirap, tak jauh dari kawasan Pantai Jembatan Panjang, sekitar pukul 09.00 WIB Sabtu kemarin (17/8/2024). Kemudian mereka berlima mencari posisi memancing yang agak berjauhan, tapi masih dalam satu lokasi yang sama.

"Selanjutnya alat pancing korban tersangkut dan berusaha meraih dengan menarik umpan yang tersangkut di bibir tebing. Satu temannya bernama Reza itu sempat berusaha membantu, dengan memegangi kerah pakaian korban, karena posisi korban di bawahnya," tuturnya.