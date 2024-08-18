Bawa Jatim Semakin Baik Picu Gelombang Dukungan Besar untuk Khofifah di Pilgub Jatim

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa terus mendapatkan gelombang dukungan beaar dari banyak kalangan maayarakat. Khofifah semakin didambakan dapat memimpin kembali Jatim untuk periode kedua.

Ketua PC Muslimat NU Situbondo Khoirani mengatakan adanya keinginan kuat masyarakat melihat kembali Khofifah memimpin Jatim. Hal demikian lantaran komitmen kerja nyata yang terus dihadirkan Khofifah hingga sekarang.

"Kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Situbondo kita tetep mendukung Ibu Khofifah untuk menjadi Gubernur kedua kalinya," kata Khoirani, Minggu (18/8).

Tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur terus meningkat hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 - 2023.

Capaian IPM Jatim tersebut berhasil berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jatim juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).