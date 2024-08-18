Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bawa Jatim Semakin Baik Picu Gelombang Dukungan Besar untuk Khofifah di Pilgub Jatim

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:42 WIB
Bawa Jatim Semakin Baik Picu Gelombang Dukungan Besar untuk Khofifah di Pilgub Jatim
Khofifah
A
A
A

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa terus mendapatkan gelombang dukungan beaar dari banyak kalangan maayarakat. Khofifah semakin didambakan dapat memimpin kembali Jatim untuk periode kedua.

Ketua PC Muslimat NU Situbondo Khoirani mengatakan adanya keinginan kuat masyarakat melihat kembali Khofifah memimpin Jatim. Hal demikian lantaran komitmen kerja nyata yang terus dihadirkan Khofifah hingga sekarang.

"Kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Situbondo kita tetep mendukung Ibu Khofifah untuk menjadi Gubernur kedua kalinya," kata Khoirani, Minggu (18/8).

Tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur terus meningkat hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 - 2023.

Capaian IPM Jatim tersebut berhasil berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jatim juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/1/3176524//pemprov_jatim_hari_jadi-NUz1_large.jpg
Delapan Dekade Jatim, Khofifah: Bukti Ketangguhan, Sinergi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173521//job_fair_inklusif_pemprov_jatim-iGDU_large.jpeg
Job Fair Inklusif 2025 Hadirkan 5.589 Loker, Jurus Pemprov Jatim Tekan Angka Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171019//khofifah-2pnU_large.JPG
Gubernur Khofifah Raih Apresiasi Daerah Peduli Iklim Investasi, Wujudkan Jatim Jadi Magnet Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169598//gubernur_jatim_khofifah_fesyar-XFiE_large.jpeg
Jadi Tuan Rumah FESyar 2025, Gubernur Khofifah: Jatim Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/340/3169337//gubernur_khofifah-Pr3b_large.jpeg
Gubernur Khofifah Terima Kunjungan 14 Dubes dan Calon Dubes RI, Perkuat Diplomasi Ekonomi bagi Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/340/3166972//khofifah-tKxf_large.jpg
Gedung Grahadi Dibakar Massa, Khofifah: Dilempar Molotov!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement