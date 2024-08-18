HUT Ke-79 RI, Warga Sukabumi Kibarkan Bendera Merah Putih 79 Meter

SUKABUMI - Warga Kampung Cibalung, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, kibarkan bendera sepanjang 79 meter dalam peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada Sabtu (17/8/2024). Panjang bendera sesuai peringatan kemerdekaan yang berusia 79 tahun.

Bendera yang dibawa puluhan warga tersebut, diikutsertakan dalam kegiatan karnaval mengelilingi wilayah Kecamatan Cicantayan. Selain bendera sepanjang 79 meter, kegiatan karnaval juga diiringi oleh kelompok marching band, para peserta yang menggunakan baju adat daerah dari seluruh Indonesia, lalu kesenian daerah dongdang dan beberapa kendaraan hias hasil kreativitas warga.

Karnaval yang dimulai pada pukul 13.30 WIB, titik awal keberangkatan berada di Kampung Cibalung. Setelah itu lalu rombongan menuju Jalan Cibalung-Cijalingan yang kemudian lanjut ke Cikukulu dan peserta karnaval kembali putar arah ke titik semula.

Panitia karnaval kemerdekaan, Darisman (34) mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif warga Kampung Cibalung untuk memeriahkan HUT ke-79 RI yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun. Para warga berlomba-lomba menampilkan kreativitasnya dalam acara tersebut.

"Ya bawa bendera itu untuk memeriahkan 17 Agustusan Kampung Cibalung. Inisiatif aja dari 2 RT. Benderanya bikin sendiri, itu atas dasar kemauan warga sendiri," ujar Darisman kepada Okezone.

Darisman menjelaskan, kegiatan ini dananya bersumber dari swadaya masyarakat di Kampung Cibalung. Bendera sepanjang 79 meter lebar 1 meter juga hasil dari perjuangan warga yang menjahit selama dua hari.

"Kalau bikin bendera sama karnaval itu sekitaran 2-3 harian, kita begadang dua hari dua malam. Pesannya buat warga Cibalung, biar lebih kompak dan lebih inisiatif lagi ke depannya," ujar Darisman.

(Arief Setyadi )