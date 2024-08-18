Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |03:06 WIB
Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan
Perayaan HUT ke-79 RI dari daerah perbatasan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Semarak kemerdekaan HUT ke-79 RI turut dirasakan warga daerah perbatasan, Sabtu (17/8/2024). Salah satunya di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upacara peringatan detik-detik proklamasi berjalan penuh haru dan semangat membara. Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon memimpin jalannya upacara. Ia bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup).

Berbagai pejabat daerah, komunitas lokal, serta seluruh staf dan keluarga besar PLBN Motamasin ikut dalam upacara peringatan kemerdekaan yang dimulai pukul 08.00 WITA.

Upacara berjalan dengan penghormatan adat Malaka yang penuh khidmat. Hal ini menggambarkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya lokal. 

Robert mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan bangsa. Ia pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

"Serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman," katanya lewat keterangan tertulis.

Kegiatan dilanjutkan degan penyerahan sertifikat kepada para perwakilan petugas upacara. Penyerahan sertifikat bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya memeriahkan HUT ke-79 RI.

Selain itu, dilakukan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 79 meter. Bendera raksasa dibentangkan di area PLBN Motamasin menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme yang membara. Selain itu, menyatukan semua peserta dalam satu semangat kemerdekaan.

 

