HOME NEWS SUMSEL

Bak Joni, Heroik Siswa di Sumsel Nekat Panjat Tiang Bendera saat HUT Ke-79 RI

M Fitriadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |02:39 WIB
Bak Joni, Heroik Siswa di Sumsel Nekat Panjat Tiang Bendera saat HUT Ke-79 RI
Aksi siswa panjat tiang bendera saat upacara HUT ke-79 RI (Foto: Fitriadi/Okezone)
A
A
A

OGAN ILIR - Aksi heroik seorang siswa nekat memanjat tiang bendera saat upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan HUT Ke-79 RI di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menyedot perhatian. Peristiwa itu bermula ketika tali bendera saat ditarik ke atas tersangkut tidak bisa ditarik.

Lantaran tak ingin upacara sakral itu gagal, seorang siswa yang diketahui bermama M Galang Saputra, siswa kelas 12 MA Nurul Amal Pancasila di Ogan Ilir ini langsung berlari ke tengah lapangan dan spontan memanjat tiang tersebut.

Para peserta dan undangan yang hadir pun sempat dibuat khawatir oleh aksinya karena takut justru membahayakan keselamatan. Namun, aksinya tersebut ternyata membuahkan hasil. Tali bendera bisa diperbaiki dan benderanya bisa berkibar sepenuhnya hingga ke atas.

Aksi siswa ini pun sontak mendapat pujian dan viral di media sosial. Bahkan, usai turun dari memanjat tiang bendera, M Galang Saputra langsung dipanggil ke atas panggung. Sayangnya hingga saat ini belum ada pihak yang berhasil dikonfirmasi.

Aksi serupa sebelumnya pernah dilakukan Joni, seorang pelajar yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksinya viral hingga Joni diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pertemuan itu, Joni menyampaikan cita-citanya menjadi TNI. Namun, kini Joni telah lulus sekolah dan mendaftar masuk TNI, sayangnya tidak lulus karena tak memenuhi syarat. Janji Jokowi pun menuai perhatian.
 

(Arief Setyadi )

      
