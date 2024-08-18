Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta

PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menggelar lomba desain helm merah putih dan pawai safety riding. Dalam kegiatan ini diikuti 2.000 warga Riau.

"Kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolda Irjen Mohammad Iqbal dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus kampanye keselamatan berlalu lintas," kata Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Minggu (18/8/2024).

Dia menjelaskan, sebanyak 479 peserta yang ikut memeriahkan lomba dan pawai tersebut untuk di Pekanbaru. Kegiatan serupa juga ditaja 12 Polres yang ada di Riau.

"Sehingga bila ditotal ada sebanyak 2.110 peserta untuk seluruh Riau, baik itu mengikuti lomba desain helm merah putih, maupun ikut bersama-sama konvoi mengkampanyekan keselamatan berkendada dengan mengenakan helm yang di desain," ujar Taufiq.

Dijelaskan Taufik, untuk peserta dari desain helm merah putih terdiri dari komunitas ojek online, komunitas sepeda motor, orang perorangan, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat non komunitas lainnya. Dimana sejak pendaftaran pertama kali dibuka, antusias dari para peserta sangat luar biasa.