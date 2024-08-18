Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:58 WIB
Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta
Polda Riau Gelar Lomba dan Kampanye Berkendara Aman. Foto: Istimewa.
A
A
A

PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menggelar lomba desain helm merah putih dan pawai safety riding. Dalam kegiatan ini diikuti 2.000 warga Riau.

"Kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolda Irjen Mohammad Iqbal dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus kampanye keselamatan berlalu lintas," kata Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Minggu (18/8/2024).

Dia menjelaskan, sebanyak 479 peserta yang ikut memeriahkan lomba dan pawai tersebut untuk di Pekanbaru. Kegiatan serupa juga ditaja 12 Polres yang ada di Riau. 

"Sehingga bila ditotal ada sebanyak 2.110 peserta untuk seluruh Riau, baik itu mengikuti lomba desain helm merah putih, maupun ikut bersama-sama konvoi mengkampanyekan keselamatan berkendada dengan mengenakan helm yang di desain," ujar Taufiq.

Dijelaskan Taufik, untuk peserta dari desain helm merah putih terdiri dari komunitas ojek online, komunitas sepeda motor, orang perorangan, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat non komunitas lainnya. Dimana sejak pendaftaran pertama kali dibuka, antusias dari para peserta sangat luar biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/612/3054726/meriahkan_hut_ke_79_ri_saksikan_live_streaming_nusantara_maju_di_okezonecom-XCSt_large.jpg
Meriahkan HUT ke-79 RI, Saksikan Live Streaming Nusantara Maju di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/612/3051023/viral_panjat_pinang-OkUw_large.jpg
Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/519/3050745/hut_ri-ySdc_large.jpg
Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/512/3050743/ledakan-zqTt_large.jpg
Tragis, 5 Orang Terbakar Kena Ledakan Petasan Bambu saat Pawai HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050746/hut_ri-v2Ts_large.jpg
Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/610/3050736/hut_ri-prjD_large.jpg
Bak Joni, Heroik Siswa di Sumsel Nekat Panjat Tiang Bendera saat HUT Ke-79 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement