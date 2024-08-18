Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI

Dedi Mahdi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |06:29 WIB
Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI
Babinsa panjat tiang bendera saat upacara HUT ke-79 RI (Foto: Dedi Mahdi/Okezone)
BOJONEGORO - Seorang Babinsa TNI di Bojonegoro, Jawa Timur melakukan aksi heroik dengan memanjat tiang bendera. Aksi tersebut dilakukan karena saat detik-detik pengibaran sang saka merah putih dalam rangka upacara HUT ke-79 RI talinya terputus.

Peserta upacara peringatan HUT ke-79 RI yang merekam memperlihatkan aksi heroik seorang Babinsa yang memanjat tiang bendera. Peristiwa ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu (17/8/2024).

Anggota TNI yang memanjat tiang ini diketahui bernama Serda Arik Setiawan, Babinsa di Posramil, Kecamatan Gondang, Kodim 0813 Bojonegoro. Babinsa ini memanjat tiang karena tali pengikat bendera terputus saat detik-detik berlangsungnya pengibaran bendera merah putih.

Berkat aksi heroik sang Babinsa, upacara yang sempat terhenti beberapa saat kembali berjalan. Setelah tali yang diambil dari atas tiang diberikan kembali kepada paskibraka atau petugas pengibar bendera.

(Arief Setyadi )

      
