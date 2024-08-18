Tragis, 5 Orang Terbakar Kena Ledakan Petasan Bambu saat Pawai HUT Ke-79 RI

PEMALANG - Lima orang warga terbakar akibat terkena ledakan petasan bambu, pada Sabtu (17/8/2024). Korban sedang mengikuti karnaval peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Gambuhan Pulosari, Pemalang, Jawa Tengah.

Peristiwa terjadi saat salah satu peserta karnaval menyalakan petasan bambu. Ledakan api mengenai peserta lainnya yang berada di depan dan membakar kostum yang dikenakan.

Kostum peserta dengan olesan oli bekas langsung terbakar dan api membesar mengenai badan korban bernama Slamat. Bahkan, sejumlah warga yang membantu memadamkan api justru tersulut api sehingga ikut terbakar.

Lima orang korban langsung dilarikan ke RSI Moga dan masih dalam perawatan. Korban adalah Santoso, Irgi, April, Ardian dan Sandi. Semua warga Desa Gambuhan Pulosari, Pemalang.

Menurut petugas RSI Moga, dr Arbian, korban rata-rata mengalami luka bakar sekitar 50 sampai 60 persen bahkan ada yang lula cukup serius. Korban akan dirujuk ke rumah sakit lain agar mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

(Arief Setyadi )