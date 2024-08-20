Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pemotor Tewas Mengenaskan Terlindas Truk Gandeng Pengangkut Tebu

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:40 WIB
Pemotor Tewas Mengenaskan Terlindas Truk Gandeng Pengangkut Tebu
Pemotor tewas mengenaskan usai terlindas truk gandeng pengangkut tebu (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Seorang pemotor tewas mengenaskan usai terlindas truk gandeng pengangkut tebu di Kota Malang. Diketahui, dua pria naik sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nopol N 6510 AAN, mengalami kecelakaan di Jalan Laksamana Martadinata, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada Selasa sore (20/8/2024) sekitar pukul 15.05 WIB.

Satu pemotor yakni Wanto (40) warga Dusun Santren, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, tewas seketika di lokasi kejadian. Korban yang mengemudi motor itu tewas dengan kondisi kepala luka parah.

Sedangkan satu rekannya yang dibonceng yakni Prasetyo (32) warga Dusun Santren, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mengalami luka bagian pinggul. Ia tergeletak dengan posisi sadar membelakangi jenazah rekannya.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Iptu Isrofi menuturkan, pemotor terlindas bagian ban belakang truk gandeng pengangkut tebu, yang dikemudikan oleh Yadi (57) warga Dusun Gasek Kulon, Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dengan Nopol R 1935 DE.

"Sepeda motor dengan Nopol N 6510 AAN berjalan dari utara ke selatan, mendahului dari sebelah kiri kendaraan truk yang berjalan searah di depannya," ujar Isrofi.

Namun, saat mendahului diduga pengemudi sepeda motor tak memperhatikan ruang yang cukup dan kehilangan konsentrasi, hingga menyenggol, bagian truk. Alhasil keduanya terjatuh.

 

Halaman:
1 2
      
