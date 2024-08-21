Anggota Legislatif Terpilih Ujung Tombak Eksistensi Partai Perindo di Daerah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan Anggota Legislatif (Aleg) yang terpilih menjadi ujung tombak eksistensi Partai Perindo di daerah. Oleh karena itu, Michael menegaskan perlu adanya Standar Operasional (SOP) untuk menata Kedewanan dan Kinerja Dewan-Dewan Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu di seluruh Indonesia.

“Nah kenapa SOP ini lahir, kenapa dari DPP ada yang khusus untuk penataan Kedewanan dan Kinerja Dewan-Dewan seluruh Indonesia? Karena pada hari ini ujung tombak Partai Perindo adalah teman-teman dari DPW dari seluruh Indonesia, ada 381 yang terpilih,” tegas Michael saat memberikan sosialisasi Organisasi Partai Perindo tentang Pedoman Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Anggota Legislatif Partai Perindo secara daring, Rabu (21/8/2024).

Meski begitu, Michael menegaskan bahwa DPP Partai Perindo ingin Kedewanan di daerah bisa fokus kerja dengan optimal serta membanggakan, juga membesarkan nama Partai Perindo, terutama fokus untuk lima tahun kedepan.

“Kita memang fokusnya untuk depan 5 tahun ke depan. Jadi, ya kami ingin memastikan agar penempatan kedewanan di daerah-daerah bisa fokus dan juga bisa optimal, bisa menciptakan kinerja-kinerja yang membanggakan partai, membawa membesarkan nama partai,” tegas Michael.

Apalagi, kata Michael, bahwa DPP akan mendukung penuh kinerja dari Kader Perindo di daerah khususnya dalam menunjukkan eksistensi dan kinerja yang bisa dirasakan oleh masyarakat. “Harapan kami adalah teman-teman dewan di seluruh Indonesia bisa menunjukkan eksistensi dan kinerjanya dirasakan masyarakat dan diketahui publik," ucapnya.

Apalagi, selama ini Partai Perindo dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.