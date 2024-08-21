Perindo Berikan Dukungan kepada Paslon Darius-Petrus di Pilgub Papua Selatan

JAKARTA - DPP Partai Perindo memberikan surat rekomendasi ke pasangan Cagub-Cawagub, Darius Gewilom dan Petrus Safan untuk maju di Pilkada Papua Selatan 2024. Surat rekomendasi B1KWK itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Penyerahan surat rekomendasi tersebut dilakukan pada Rabu (21/8/2024) siang tadi oleh Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada Cagub Darius Gewilom dan Wagub Petrus Safan. Diharapkan, paslon Darius-Petrus bisa memenangkan kontestasi Pilgub Papua Selatan 2024 mendatang.

"Selamat atas diberikannya surat rekomendasi B1KWK dan selamat berjuang di Pilkada Papua Selatan," kata Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberikan surat rekomendasi tersebut, Rabu (21/8/2024).