HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Keluarga Kamala Harris, Benarkah Kedua Orang Tua Harris Berpisah?

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |18:43 WIB
Daftar Keluarga Kamala Harris, Benarkah Kedua Orang Tua Harris Berpisah?
Kamala Harris, calon wakil presiden Amerika Serikat (AS) diketahui berasal dari keluarga imigran (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Kamala Harris, calon wakil presiden Amerika Serikat (AS) yang mengukir sejarah bagi Joe Biden dalam pemilihan 2020, diketahui berasal dari keluarga imigran. Latar belakang itulah yang ikut membentuk pandangan dan akar politiknya.

Diketahui dari CBS News, Harris, yang menjabat selama empat tahun sebagai senator AS dari California, dilantik pada 20 Januari 2021, sebagai wakil presiden wanita kulit hitam pertama dalam sejarah AS sekaligus yang pertama berdarah Asia Selatan.

Harris tumbuh dalam keluarga dengan ayah Jamaika dan ibu India. Ibunya, Shyamala Gopalan, beremigrasi dari India pada tahun 1960 untuk kuliah di University of California, Berkeley dan meraih gelar doktor di bidang endokrinologi. Ayahnya, Donald Harris, beremigrasi dari Jamaika pada tahun 1961 untuk kuliah di Berkeley. Kedua orang tuanya terlibat aktif dalam Gerakan Hak Sipil.

Orang tuanya bercerai saat Harris berusia 7 tahun. Harris menulis dalam memoarnya, "The Truths We Hold" bahwa mereka tidak bertengkar soal uang. Satu-satunya hal yang mereka pertengkarkan adalah siapa yang mendapatkan buku-buku. Meskipun ayahnya tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka, Harris dan saudara perempuannya tinggal bersama ibu mereka yang menurutnya adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam membentuk kami menjadi wanita seperti sekarang.

Ayahnya, Donald Harris, adalah seorang profesor di Universitas Stanford tempat ia mengajar kelas ekonomi. Menurut biografinya di situs web Stanford, kariernya membawanya ke seluruh dunia dan ia telah menjabat sebagai konsultan ekonomi untuk Pemerintah Jamaika. Ia pensiun dari Stanford pada tahun 1998.

Meskipun Harris tidak banyak bercerita tentang ayahnya, ia sering menyebut ibunya, seorang ilmuwan kanker payudara ulung yang meninggal karena kanker usus besar pada tahun 2009. Ibu Harris sering membawanya ke India untuk mengunjungi keluarga mereka di sana.

"Ketika saya masih kecil mengunjungi kakek-nenek saya di India, saya akan bergabung dengan kakek saya dan teman-temannya dalam jalan-jalan pagi di sepanjang pantai saat mereka berbicara tentang pentingnya memperjuangkan demokrasi dan hak-hak sipil," tulisnya di Instagram. Harris berasal dari keluarga pejuang katanya di konvensi Partai Demokrat New Hampshire pada tahun 2019.

 

