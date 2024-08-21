Gunung Marapi Erupsi, Dentuman hingga Getaran Dirasakan Warga

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, siang ini kembali meletus dengan mengeluarkan dentuman keras dan menyemburkan abu vulkanik, namun tidak teramati ketinggian dari puncak.

Berdasarkan data dari Pengamat Gunung Api di Bukittinggi, erupsi terjadi sekira pukul 12.40 WIB, tinggi kolom abu vulkanik tidak teramati karena tertutup awan.

“Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi lebih 48 detik,” tulisnya dalam grup medsos, Rabu (21/8/2024).

Dari beberapa titik, pengakuan warga di sekitar kaki Gunung Marapi tersebut, terdengar suara dentuman keras. Namun beberapa titik tertutup awan.

“Ada terdengar dentuman dan getaran sampai kita rasakan,” ujar Anto salah satu warga.