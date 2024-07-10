Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi Setinggi 1.000 Meter, Dentuman Terdengar Keras dan Getaran Terasa

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |17:47 WIB
Gunung Marapi Erupsi Setinggi 1.000 Meter, Dentuman Terdengar Keras dan Getaran Terasa
Gunung Marapi meletus (Foto: Istimewa)
A
A
A

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat, kembali erupsi sekira pukul 16.56 WIB dari atas puncak ketinggian 3.891 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan laporan dari Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Marapi Bukittinggi tinggi kolom abu lebih kurang setinggi 1.000 meter.

"Dentuman dan getaran kuat. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut," ujar petugas pos pengamatan, Rabu (10/7/2024).

Pos PGA Marapi juga merekan erupsi Erups di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.3 mm dan durasi 47 detik.

Maswir Chaniago, salah satu warga Tilatang Kamang menuturkan, akibat erupsi tersebut dentuman terdengar.

"Di Pakan Kamih Tilatang Kamang dentuman terdengar keras," ujarnya.

